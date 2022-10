Su resolución constata, además, cómo la pretensión del solicitante de «querer ser español, renunciando a la nacionalidad de origen», «choca» con sus vínculos durante los últimos años con la Administración marroquí.

El fallo conocido ahora no es el primero que pone el acento en la hiperactividad del espionaje de Rabat en España. Los encontronazos entre la contrainteligencia nacional y los servicios secretos marroquíes que operan en España son continuos, según han venido revelando las sentencias de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. No obstante, hasta ahora no se había destapado una trama como tal que utilizara a funcionarios como agentes encubiertos. Lo más aproximado se destapó en enero del 2020, cuando otra sentencia sacó a la luz una red que operó entre el 2008 y el 2016 con base en el consulado de Marruecos en Las Palmas.