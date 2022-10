Sobre la posibilidad de que los comunes entren en el nuevo gobierno, Albiach ha asegurado no haber recibido ninguna llamada de Pere Aragonès en las últimas horas, y ha puntualizado que la cuestión no es si estarán o no en el Ejecutivo sino «si Aragonès desea articular una mayoría de progreso o no».

Con respecto a la salida de JxCat del Govern, ha señalado que los comunes «no participarán en el festival de reproches que algunos quieren poner en marcha, y si bien es cierto que era la crónica de una muerte anunciada, no es momento de reproches sino de poner los intereses de los catalanes por delante de todo».