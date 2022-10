Los vocales conservadores, que cuentan con una mayoría de bloqueo de ocho miembros, parecen haber perdido la confianza en Lesmes, que en los últimos días se ha situado más cerca de loa progresistas para tratar de alcanzar un acuerdo. Los conservadores exigen tiempo para encontrar un candidato de garantías, pero saben que el tiempo es precisamente lo que le falta a Lesmes.

La renuncia podría producirse el día 13 si no hay avances en el intento de buscar una vía alternativa para nombrar a los dos magistrados del Constitucional, aunque su dimisión no está garantizada. Es necesario el apoyo de 12 de los 19 vocales para sacar adelante la propuesta. Dado que hay un grupo de ocho conservadores con mayoría de bloqueo, el acuerdo parece inalcanzable si no hay alguna deserción en ese sector. Eso es lo que busca Lesmes de cara a la reunión del día 13.