Lambán y Moreno se reunieron hoy en Sevilla. José Manuel Vidal | Efe

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el de Aragón, Javier Lambán (PSOE), defendieron hoy la autonomía que tienen las comunidades para decidir sobre sus impuestos cedidos y compartieron la reclamación «cada vez más acuciante» de una nueva financiación autonómica. Moreno y Lambán mantuvieron en Sevilla un encuentro que tenía como objetivo reivindicar la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, pero que no estuvo exento del polémico debate fiscal y económico en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Lambán dijo que no va a «reprochar» nada a Moreno y reclamó «el derecho» de las comunidades a decidir sobre sus impuestos cedidos: «Cualquier decisión de cualquier comunidad me parecerá respetable», recoge Efe. Lambán también manifestó que «un presidente autonómico no tiene que pedir permiso a nadie» para reunirse con otro y que no cree que el Ejecutivo central «se inquiete» por el encuentro que mantuvo ayer con su homólogo andaluz.

En rueda de prensa en Sevilla, Lambán afirmó: «No he pedido permiso a nadie ni para visitar a mi buen amigo Moreno ni a ningún otro —presidente— por una cuestión de principios», añadiendo que no tuvo ocasión de comentar esta visita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí con algún ministro, informa Europa Press. Dijo que Sánchez «ha defendido siempre la necesidad de que España no se construya como país solo desde el Palacio de La Moncloa, sino de que se vaya construyendo y se vayan forjando vínculos fuertes entre las comunidades autónomas».