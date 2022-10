Jordi Pina, abogado de Campdepadrós, ha enmarcado el juicio en la serie de «procedimientos políticos» que se han instaurado en Cataluña desde el año 2017, con los que, en su opinión, el Estado pretende infundir «miedo». «Quieren meterles miedo, no podéis hablar de esto, porque si no os inhabilitaré o iréis a la prisión», ha agregado Pina, que cree que con ese tipo de ofensiva penal se pretende ganar en los tribunales lo que no se puede «ganar en las urnas».