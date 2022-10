Imagen de archivo de una de las salas de la Audiencia de Sevilla. Eduardo Briones | EUROPAPRESS

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a un varón por dos delitos de corrupción de menores, cometidos al intentar conseguir relaciones sexuales con dos niñas de diez y once años de edad ofreciéndoles dinero y regalos en numerosas ocasiones, tras acercarse a ellas en la Alameda de Hércules de la capital andaluza. Esta pena de prisión, no obstante, ha quedado suspendida a condición de que el condenado no delinca durante dicho período.

En una sentencia emitida el pasado 27 de septiembre y recogida por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia expone que desde finales de 2017, el acusado, identificado como José Manuel Y.S., de unos 44 años de edad a la fecha de los hechos, contactó con dos menores de edad que entonces contaban diez y once años cada una de ellas, cuando estas estaban «en la zona de los columpios» de la Alameda de Hércules.

Según la sentencia, se acercó a ellas «con el firme propósito de ir labrándose su amistad y proponerles relaciones sexuales mediante dinero y regalos», detallando que desde entonces hasta marzo del 2019, en una ocasión entregó dinero a las menores sin que conste que tuviese contacto «de ningún tipo» con ellas, las invitó a ir a una hamburguesería o Isla Mágica sin que las niñas aceptasen y les entregó 50 euros que las mismas devolvieron finalmente al encartado, según el relato de hechos probados.