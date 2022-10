6. El objetivo de Junts es la independencia.

7. Hay que sacudir el tablero para que ERC reaccione.

8. Amenaza de escisión.

9. La independencia solo es posible con confrontación.

10. Romper el pronóstico de ERC de que no se atreverá a romper.

El exabogado de Puigdemont y diputado Alonso-Cuevillas no descarta una escisión en Junts

El diputado de Junts en el Parlamento catalán Jaume Alonso-Cuevillas aseguró ayer que no descarta una escisión en el partido tras la consulta sobre si deben seguir o no en la Generalitat, mientras que el ex secretario general de la formación, Jordi Sànchez, pidió que ese referendo no sea «un elemento de debilitamiento o enfrentamiento».

En un cara a cara en RAC1, Cuevillas, partidario de abandonar el Ejecutivo catalán, advirtió de que también ve posible que, en caso de que gane la opción de quedarse, el presidente Pere Aragonès los eche si hay otra crisis. «Tenemos que decidir si queremos ser el Scottish National Party o un PDECat 2.0», reivindicó el diputado de Junts, que cree que gobernando con ERC se han alejado del objetivo de la independencia.

Por su parte, Sànchez, que quiere que Junts siga en el Ejecutivo, evitó especular sobre que pasará más allá de que la presidenta del partido, Laura Borràs, haya manifestado que quiere que Junts deje el Gobierno y que el secretario general, Jordi Turull, haya guardado silencio. Sí dejó claro que, aunque gane la opción de salir del Ejecutivo, seguirá militando en Junts. «Yo estaré atento a lo que haga el [ex] presidente Puigdemont», afirmó Cuevillas. Ambos coincidieron en que ERC no está cumpliendo con el acuerdo de legislatura, pero Sànchez aseguró que salir de la Generalitat aleja el objetivo de la independencia, mientras Cuevillas lamentó que formen parte de un «Gobierno autonomista» y opinó que desde el 2017 han adoptado una posición de «sumisión» a ERC. Añadió que «si no hay una gran sacudida que haga reaccionar a los votantes de ERC, habrá más desafección y surgirán listas cívicas», avisó.

Sin embargo, Sànchez consideró que «a lo mejor la gente está desorientada porque, a menudo, todos hemos hecho promesas que no eran viables. He escuchado compromisos de que la independencia llegaría en el 2025».

Sobre si una salida del Gobierno perjudicará a Junts en las municipales, Cuevillas cree que primará más el carisma del candidato que las siglas, mientras que Sànchez entiende que no deben renunciar « a ningún espacio de poder para gestionar la confrontación con el Estado, y el Gobierno catalán es un gran espacio para poder gestionar esa confrontación», Además, se preguntó qué harán el día siguiente de salir del Ejecutivo para trabajar por la unidad independentista. «Hay que provocar que ERC se mueva y no hacer seguidismo», replicó Cuevillas. Sànchez dijo que no se imagina que Junts tenga que ser «la nueva CUP y asumir el papel de hacer una política ‘antitodo'».

El consejero Giró ve imposible lograr la independencia sin estar en el Ejecutivo

El consejero de Economía, Jaume Giró, afirmó ayer que el camino hacia la independencia de Cataluña fuera del Gobierno es «imposible», poco después de haber emitido su voto favorable a la permanencia en el Ejecutivo catalán en la consulta interna que celebra JxCat, recoge Efe.

A las puertas del Parlamento autonómico, Giró manifestó que todas las posiciones dentro de JxCat son «dignas», tanto las que defienden salir de la Generalitat como continuar, y que su «dignidad» no está «en juego» por formar parte del Ejecutivo catalán.

«Es muy difícil el camino a la independencia dentro del Gobierno catalán, tenemos todo el derecho del mundo a intentar alcanzarla, pero saliendo del Gobierno es imposible conseguirla», opinó.

El consejero de Economía agregó que tiene la «impresión», tras escuchar a militantes y reunirse con asambleas, que «Junts tiene que continuar en el Gobierno». Además, Giró aseguró que él no ve que haya riesgo de escisión dentro de JxCat.