En el primer sector están los antiguos dirigentes convergentes, ahora en Junts, así como buena parte de los consejeros, alcaldes, concejales y los presos del procés. Es el caso de Jaume Giró, actual consejero de Economía, Josep Rull, Jordi Sànchez, Quim Forn o Xavier Trias. En el bando que apuesta por divorciarse están los dos líderes más carismáticos de la formación: Carles Puigdemont, que sigue moviendo los hilos desde Waterloo, a pesar de que ya no tiene ningún cargo orgánico, y Laura Borràs, expresidenta del Parlament, presidenta del partido y la última candidata a la Generalitat.

Es un pulso entre moderados y radicales, entre el aparato y los que no han logrado hacerse con el control del partido. El único dirigente que no se ha posicionado es Jordi Turull, secretario general. Ayer dijo que no hará público el sentido de su voto por respeto a la sindicatura electoral nombrada por el partido, que había pedido neutralidad a los mandos y cargos del partido.