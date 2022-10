«A nosotros nos gustaría renovar el Consejo General del Poder Judicial y también reformar el sistema de financiación autonómica, pero dos no bailan si uno no quiere y es evidente que tenemos delante una oposición negacionista que no ha arrimado el hombro durante la pandemia ni está arrimando el hombro ahora durante las consecuencias económicas de la guerra», señaló.

Sánchez reafirmó que la intención del Gobierno es dotar a las autonomías con una «cifra récord» de 135.274 millones de euros dentro de los PGE del 2023, que conllevaría una subida del 24 % con respecto al 2022.