Scholz asegura que el escudo antimisiles no estuvo en la agenda

La cumbre estuvo precedida por la polémica que provocó la supuesta pretensión de Alemania de que España se sume a su proyecto de escudo antimisiles. El Gobierno alemán ha puesto esa propuesta sobre la mesa a raíz de la guerra de Ucrania, como una alternativa europea a los sistemas de defensa de los estadounidenses.

Scholz explicó que el escudo, que contará con «cuatro capas» defensivas, ha sido incluido en la política de defensa alemana, «vista la amenaza en nuestra vecindad», dijo en referencia a Rusia. Pero subrayó que se trata de una «necesidad urgente» de su país generada a raíz de una «amenaza concreta». No negó, sin embargo, la posibilidad de que Alemania preste ayuda técnica y coopere con los países vecinos interesados en participar.

El canciller, aunque no se le preguntó por ello de forma directa, subrayó que ese sistema defensivo no formaba parte de la agenda del día y que no se había hablado del tema.

Pedro Sánchez, que fue preguntado en varias ocasiones por el escudo, también dijo que no se había tratado el asunto, aunque no rechazó estudiar el proyecto cuando sea «objeto de debate».

Por el momento, el posible objetivo del sistema defensivo serían los misiles balísticos rusos, que están siendo una de sus armas más empleadas en su invasión de Ucrania.

Defiende una respuesta social al populismo de derechas

La victoria de Giorgia Meloni en Italia y las inminentes dificultades económicas han acrecentado el temor al auge de los partidos populistas de derechas, que cuentan con sólida representación en países como Francia o Suecia. Sánchez señaló que no va a reprochar a los italianos su decisión en las urnas, y defendió la inversión en políticas sociales y de empleo para respaldar a los ciudadanos afectados por la subida de los precios.

Scholz también defendió las medidas para no excluir a aquellos que tienen salarios más bajos o menor formación.

Rueda delegó en Miguel Corgos la representación de la Xunta

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, representó a la Xunta en los actos al inicio de la cumbre hispano-alemana. Fuentes del Gobierno gallego confirmaron que el presidente, Alfonso Rueda, no pudo acudir porque la invitación no le llegó hasta última hora de la tarde del lunes. También estuvieron presentes el delegado el Gobierno, José Miñones, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación y líder del PSdeG, Valentín González Formoso. Scholz arrancó su comparecencia con unas palabras en español. Según fuentes del PSOE estuvo en Galicia en su juventud en un acto de partido. El PSOE y el SPD tienen una larga historia de colaboración desde los tiempos de Felipe González y Willy Brandt.