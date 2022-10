Dicho informe alude a un «riesgo total de fuga» en el caso de Antza, aduciendo que «la experiencia» que este acumuló durante su etapa de «organizador del comité de deportados huidos de la justicia» le garantiza «los conocimientos suficientes para encontrar los medios necesarios para subsistir fuera de España». Mientras que en el caso de Sagarzazu, Dignidad y Justicia considera que su responsabilidad al frente del «aparato internacional» le provee de los contactos necesarios con etarras huidos para ponerse fuera del alcance de la justicia.

Los otros cuatro exdirigentes etarras imputados en esta causa son Juan Antonio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa Mujika, Olga;, María Soledad Iparraguirre, Anboto; y Félix Esparza Luri. Los dos primeros se acogieron ayer a su derecho a no declarar. A Anboto no se le trasladó a la cárcel francesa desde donde debía comparecer. Esparza, por su parte, no estaba citada. El único que respondió a preguntas del juez y del fiscal fue Sagarzazu. Negó su responsabilidad en los hechos investigados y recordó que su detención se produjo como integrante de ETA y no como dirigente.