El exvicepresidente Puigneró quiere sacudirse el sambenito de que la exigencia de su restitución sea uno de los motivos del divorcio de Junts y ERC, por eso renunció a esa parte de la propuesta posconvergente y devolvió la pelota a los republicanos: «ERC no quiere que sigamos en el Gobierno», argumentó. Borràs confirmó que su compañero no tenía ningún inconveniente en renunciar a reincorporarse al cargo.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, fue el encargado de dejar la puerta abierta a cualquier decisión que salga de las urnas propias al asegurar que todos los pasos posteriores a la votación del jueves y viernes se decidirán «una vez se conozcan los resultados», con lo que evitó fijar porcentajes a favor de dejar el Gobierno o quedarse. Pero también quiso poner el cerrojo en el partido. «Estoy seguro de que Junts per Catalunya no se romperá. Nosotros somos gente plural, gente diversa. No somos una secta. No veo ningún riesgo de ruptura». El tiempo dirá si es más un deseo que una realidad.