La democracia barrió a los líderes del 1-O Mercedes Lodeiro

La visita de Díaz Ayuso coincide con la crisis de relación entre los socios de coalición del gobierno catalán. «Creo que todo gobierno inestable provoca una fractura económica tremenda y un daño irreparable», ha alertado Ayuso, que ha dicho estar «preocupada y dolida» ante esta situación política.

De hecho, ha incidido en que solo hace falta ver «el número de empresas que desde el 2017 han salido de Cataluña, hartas de vivir en esta situación»; no obstante, ha negado que Madrid se pueda alegrar de la huida de empresas catalanas porque «si le va peor a Cataluña -ha confesado- me duele profundamente. Pero sí es cierto que es preferible que esas empresas vengan a Madrid y no al Reino Unido».