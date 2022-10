«Teníamos una vida normal, como cualquier ciudadano», recuerda. No se imaginaban en aquel momento que iban a sufrir la cara más dura del frío, de la oscuridad y, sobre todo, del olvido. «Lo más grave es que la gente está normalizando algo que no es normal, porque no es normal que en la capital española, 7.000 personas estemos sin suministro eléctrico», remarca, y denuncia que «se ha jugado con la salud física y mental» de todos ellos y «con el futuro de los niños».