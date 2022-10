—No me la devuelva, algún juicio de intenciones tendrá.

—El Gobierno está concediendo una serie de bonos y ayudas.

—Ustedes han defendido el cheque para los más vulnerables.

—Sí, es una propuesta nuestra. Ahora bien, vamos a ver a cuántos ciudadanos que no tienen relación con Hacienda les llega.

—¿Está recentralizando Sánchez el Estado autonómico vía uniformización fiscal?

—Pues parece que viene a dar la razón a lo que anticipó el ministro Escrivá. Lo que ha hecho con el mal llamado ‘impuesto de solidaridad' es dejar sin efecto la eliminación de patrimonio por parte de varias autonomías.

«Que no cuenten conmigo para poner más impuestos»

Feijoo está convencido de que el PP no se equivocó al oponerse al impuesto a las energéticas

—¿No han perdido el relato ante la opinión pública?

—Prefiero perder con la verdad que ganar con la mentira.

—¿Su no al impuesto a la banca es irreversible?

—Si no nos aseguran que no disminuirá la capacidad crediticia de los bancos ni incrementará las comisiones, no lo podemos votar. Que el Gobierno no cuente conmigo para poner más impuestos a los ciudadanos a través de intermediarios. Tenemos récord de recaudación fiscal, de aumento de impuestos, de déficit, de deuda pública.

—¿Tiene sentido prolongar la bonificación a los carburantes para toda la población?

—No me importaría que hubiese una discriminación por renta o por caballaje de vehículo. La cuestión es si se puede hacer técnicamente. Es un debate razonable. La guerra de la fiscalidad

—¿La España plural es la España de la disparidad fiscal?

—(Pausa) Resulta que cuando una autonomía decide bajar un impuesto es rebelión fiscal y cuando lo sube, no. El Gobierno no tiene el más mínimo respeto por las competencias de las comunidades salvo de aquella de la que depende, Cataluña. ¿De verdad es un problema que Andalucía, con 44.000 millones de presupuesto, rebaje el impuesto de la renta por 400 millones y suprima el de patrimonio por 100, cuando fue Zapatero quien lo retiró?

—Se puede plantear a la inversa: si Moreno debía eliminarlo ahora, cuando el Gobierno los identifica como el partido de los ricos.

—Pero no cuela. Esto no es beneficiar a los ricos. Es apostar por más inversiones, más rentas, más recaudación y más servicios.

—¿Que Moreno vaya a por el inversor catalán no contraviene su discurso de la cohesión del Estado?

—Mi partido cree en el Estado autonómico y si hay alguna manifestación que haya molestado, lo lamentamos. Ahora bien, constatar que Cataluña tiene unos impuestos mucho más altos que el resto del país no es criticar a los catalanes, es protegerlos.

«Aceptamos no modificar la ley para renovar el Consejo y que se cambie después»

Sobre Cataluña, Núñez Feijoo dice que la crisis entre ERC y Junts aboca «a más inestabilidad y menos gobierno. El procés ha sido un mal negocio».

—¿Se siente concernido por la advertencia del comisario Reynders de que el bloqueo del CGPJ compromete la credibilidad de la Presidencia española de la UE?

—La situación no es gratificante y la UE ha sido clara. Se debería renovar el Consejo de inmediato y cambiar el sistema de elección, lo que hemos propuesto por escrito. Frente a ello, el Gobierno ha intentado desacreditar al comisario y se ha enrocado en un cambio de cromos y en controlar el Poder Judicial y el Constitucional. Solo se entiende por su afán por controlar las instituciones, como acaba de ocurrir en RTVE.

—¿Y qué responsabilidad admite en la parálisis?

—Quizá seamos el único país de la UE en el que el Gobierno ha intervenido el Poder Judicial para que no efectúe nombramientos. Yo no puedo aceptar esa intervención a través de una ley que es inconstitucional. Me parece inaudito.

—La última línea de todo esto es si buscan una salida.

—Más veces no lo podemos intentar. Aceptamos no modificar la ley para renovar el Consejo con el compromiso de que se cambie después para que los jueces intervengan en la designación de parte de los vocales. Y solo establecemos unos requisitos de idoneidad para elegirlos ahora.

—¿Entiende que Lesmes activase su amenaza de dimitir?

—Cada uno toma sus decisiones.

—Acaba de reunirse con Santiago Abascal. ¿Se divierte con la crisis de Vox?

—Estoy observando que los partidos jóvenes también tienen problemas.

—¿Le interpela la victoria en Italia de Meloni aglutinando a toda la derecha dura?

—No tenga ninguna duda de que mi primer objetivo es alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Si nos sentimos interpelados es para ser más fuertes, más alternativa a Sánchez. Europa nunca va a ir hacia los extremos, va a ir convergiendo en políticas fiscales, energéticas, de defensa.

—¿Meloni le preocupa?

—Su planteamiento en campaña sobre Europa me preocupa. Veremos si esto tiene ajustes, que estoy convencido de que sí.