Adormecido es como ven los gallegos consultados al independentismo más radical y, aunque la situación en Cataluña es aparentemente de sosiego cinco años después del 1-O, coinciden en que el sentimiento nacionalista sigue presente en la calle y en las instituciones autonómicas, desde las que siguen legislando incumpliendo a veces sentencias y mimando su objetivo aunque las prioridades de muchos ciudadanos hayan cambiado.

Pilar Ansede Balboa, del Centro Gallego Barcelona

«O nivel de tensión non está, pero o sentimento segue»

«É evidente que o nivel de tensión da rúa dende o 1-O e os meses posteriores cando o emprisionamento dos líderes non está, nin hai movilizacións, aínda que o sentimento segue vixente nunha parte da sociedade», asegura Pilar Ansede, presidenta del Centro Gallego de Barcelona. «A sociedade segue polarizada e desencatada cos políticos en xeral e non se sinte representada o cen por cento». Piensa que no volverá a haber un 2017 porque «as prioridades das sociedaes estanse ordenando. Non son as mesmas que fai 5 anos», reflexiona.

Raúl González, notario

«Estamos como un poco anestesiados»

Raúl González (Ourense, 1974) considera que desde el 2017 «han cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado nada». Y se explica: «En la calle ya no hay esa inquietud que existía hace 5 años, pero el problema sigue ahí porque la propia Generalitat está legislando incluso incumpliendo sentencias», asegura en alusión a la cuota del 25 % de las clases en castellano. «Estamos como un poco anestesiados a la espera de lo que va a pasar», dice, y añade que no ha visto que «ninguna sociedad fiscal haya vuelto a Cataluña» y que «la herida sigue abierta».