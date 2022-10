Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana. SCC

Elda Mata (Barcelona, 1953) es la primera mujer que preside Sociedad Civil Catalana. Entiende que el desafío independentista del 2017 «fue una deslealtad gestada durante años» y no solo fruto de unos exaltados. Arremete contra la ley electoral que da más peso a las provincias menos pobladas y pone el ejemplo de que se dice que «el 80 % de los alcaldes catalanes están con la Generalitat cuando representan al 20 % de la población».

—¿El nacionalismo está dormido?

—¿Estaba dormido en el 15, el 16, el 14?, no. Estaban preparando lo que quisieron hacer en el 2017. Y siguen igual. Desde el 2017 no hemos parado de oír que las mismas personas que se alzaron contra el Estado dicen que lo volverán a hacer. La percepción es que no volverá a ocurrir, pero por poco que rasquemos nos preguntamos qué derechos hemos recuperado, ¿es que podemos estudiar en español y en catalán?, no, ni siquiera se cumplen las sentencias del 25 %. ¿La neutralidad de los espacios públicos ha cambiado?, no. En la mayoría de los ayuntamientos la bandera sigue siendo la estelada, que ni es la oficial de Cataluña.

—Entonces, ¿no se ha avanzado?

—Yo vivo en un pueblo en la provincia de Gerona y si cuelgo de mi balcón la bandera española, que es la de mi país, ¿voy a tener la misma respuesta que tiene quien cuelga la estelada? No. Yo la primera providencia es que la tengo que colgar más alta porque van a ir a por ella. Ese vandalismo ya lo he sufrido. Entonces ¿todo esto ha cambiado? No. Es la percepción y la percepción que tenemos es una parte de la estrategia de un sistema nacionalista clientelar para seguir viviendo de todos los demás.