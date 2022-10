Javier Jiménez, psicólogo clínico, distingue entre dos tipos de asesinos machistas suicidas, los que matan premeditadamente y los que no, es decir aquellos que llevan años maltratando a sus parejas hasta que un día, como se dice vulgarmente, se les va la mano.

«Es una apreciación subjetiva mía porque no tenemos estudios científicos, pero yo diría que en el caso de estos últimos, la mayor parte se suicida no tanto por el estigma social del '¿qué va a pensar la sociedad de mí?', sino para librar la sanción penal. Pesa más la condena jurídica que la social».

Luego están los suicidas que buscan generar el mayor dolor a sus parejas o exparejas eliminando a sus hijos, y con la determinación de matarse después, como hizo Tomás Gimeno. «Y hay otro tipo más», añade el psicólogo, «que es el que la mata porque o es mía o no es de nadie, y me está haciendo sufrir tanto que yo me voy a matar, pero antes me la llevo por delante».

Por eso Jiménez cree que sería bueno hacer una autopsia psicológica de estas personas (hablar con su entorno familiar y de amistades, indagar en las búsquedas que hizo en internet.) para profundizar en el porqué de su conducta asesina y suicida.