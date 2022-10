La condiciones, aparte de la restitución de Puigneró, hacen referencia a los tres puntos del acuerdo de gobierno cuyo cumplimiento viene exigiendo desde hace semanas: reactivación de un Estado mayor del procés, unidad de acción en Madrid y negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo con el Estado.

El jefe del Ejecutivo catalán no ha querido concretar si ERC tendría suficiente fuerza para gobernar en solitario: «En estos momentos no estamos en estas circunstancias, no quiero avanzar acontecimientos», ha remarcado.