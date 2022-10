Cuando este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, Maestre ha destacado la visita que ayer hizo a Villaverde Alto, donde se reunió con personas mayores. «Me decían que nunca jamás ha estado tan mal la Seguridad Social en Madrid, que nunca han tardado tanto en tener una cita, en que les den hora con especialista», ha trasladado.

Otro de los problemas es el de los bancos. «La política no puede echarse atrás. Me contaban que llevaban toda la vida cobrando la pensión y encontrándose con una cara amable y conocida en su sucursal pero ahora les ofrecen un gestor. No quieren un gestor, quieren que les traten como una persona», ha expuesto. Maestre también se ha referido al problema de narcopisos que ha aflorado en Villaverde, problema que parece que «le importa muy poco al Ayuntamiento» de José Luis Martínez-Almeida «porque no sucede en el centro de la ciudad».