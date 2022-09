¿Le conviene a Aragonès convocar elecciones?

No. Cierto es que por primera vez ERC (33 diputados) ganó a Junts (31) en el 2021 y que podría volver a hacerlo, incluso si este no se fractura. Pero uno sin otro no podrían gobernar. La mayoría parlamentaria es de 68 y solo ERC podría aspirar a pisar la Generalitat en connivencia con los de Puigdemont o con otro socio, el PSC y, depende del resultado, incluso con un tercero, En Comú Podem. El último CEO de julio, el CIS catalán, sitúa al PSC (33) como ganador (36-42) y a ERC (33) de segundo (31-37). Junts (32) se dejaría más de diez asientos (20-27).

¿Qué papel fue el Borràs y Puigdemont en la crisis?

Laura Borràs es el brazo derecho de Puigdemont. Su fuerza termina ahí. En la votación para la secretaría general de Junts obtuvo más votos Turull. Pero ella no asimiló su derrota electoral frente Pere Aragonès y por eso Junts no fue leal a ERC. Los verdaderos cerebros del órdago a Aragonès esta semana son ellos. Les interesa ponerlo contra las cuerdas, dejarlo de botifler ante el independentismo. Ellos ya no tienen nada que perder. Hace 20 días, el expresidente Artur Mas, del ala menos radical de Junts, defendía la continuidad del Gobierno, al igual que consejeros próximos a Turull.