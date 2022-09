Los que juegan a ser los malotes de la nueva ola independentista, como Laura Borràs o Quim Torra, han dejado atrás las estrategias del pasado y tienen su propia agenda. Y su propio ego. Dejar que Aragonès gobierne es introducir un nuevo protagonista en el tablero, algo que perjudica al resto de contendientes. Por eso, tras meses amagando con romper, este martes los de Junts hicieron una dimisión en diferido. Lejos de asumir sus responsabilidades, prefieren que sean sus radicalizadas bases las que digan que con Esquerra no se va ni a por el pan. Mientras, cada actor seguirá resolviendo como pueda sus cuitas judiciales y los catalanes permanecerán en un limbo de alegalidad en el que la corrupción se camufla con el patriotismo y la ley con la voluntad de quienes no paran de repetir que no la cumplirán. Los egos mandan en Cataluña. Y los sufrimos todos.

