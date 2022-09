González Pons (d) con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders (i). EPP | EUROPAPRESS

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha viajado a España para «ayudar» a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha reclamado renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde el 2018 y reformar el modelo de elección.

Tras asegurar que situación es «judicialmente insostenible» y «políticamente tóxica», ha advertido de que el bloqueo puede dañar más la imagen exterior de España a las puertas de la Presidencia española de la Unión Europea.

«Estoy dispuesto a cumplir el mandato de la Comisión Europea. Reynders me ha pedido dos cosas y le he dicho sí a las dos. Me ha pedido renovar inmediatamente y reformar el modelo», ha declarado González Pons a los periodistas al término de su reunión de poco más de media hora con el comisario europeo de Justicia en la dependencia de la Comisión en Madrid.