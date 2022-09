Sin «avances sustanciales»

Ante las asociaciones de jueces, ante el PP, ante el Gobierno… incluso ante el Parlamento, el mensaje del enviado de Bruselas fue el mismo: España no puede seguir desatendiendo sin más los toques de atención de las autoridades europeas. Y es que Reynders dejó claro a todo el que quisiera escucharle que la Comisión Europea considera grave que España no haya hecho nada después de que el informe sobre el Estado de Derecho en la UE incluyera «por primera vez» como recomendación expresa que al menos la mitad de los vocales del Consejo los elijan los jueces sin intervención política. El alto funcionario comunitario insistió en que no ve «avances sustanciales» en las recomendaciones a España sobre la independencia judicial y que esta inacción no gusta nada en Europa.

La realidad es que el Gobierno sigue sin plantearse esa reforma. Fue el ministro del Interior y también juez el que dejó clara este jueves la postura del Ejecutivo socialista de que no quiere cambiar el sistema por mucho que presione Bruselas. Fernando Grande-Marlaska defendió el «sistema mixto» que existe en España a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya que los jueces que optan a ocupar este puesto son «primeramente elegidos por sus pares». «Por eso hay 51 candidatos para poder ser esos 12 vocales» en el máximo órgano de gobierno de los jueces, explicó.