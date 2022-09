Reynders se verá con cinco ministros: Nadia Calviño; José Manuel Albares, Pilar Llop, Félix Bolaños y Alberto Garzón y con dirigentes de la oposición. Se encontrará con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos estos encuentros tendrán lugar el viernes. Este jueves se verá con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar el bloqueo del CGPJ.

El Gobierno dice que la renovación no depende de la UE, sino del PP

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que la renovación del CGPJ no depende del comisario europeo de Justicia Reynders ni de su visita a España, sino del PP, que lleva «cuatro años» con excusas para no pactar los nombramientos. «Que nadie se engañe, ni nadie engañe. La renovación del consejo no depende de la visita del comisario, sino de que el PP deje atrás cuatro años de vergüenza en los que está desprestigiando a España fuera de las fronteras», afirmó Bolaños. El Gobierno no espera por ello grandes avances para desbloquear la situación en torno a la renovación del CGPJ porque está convencido de que el PP no quiere renovar.