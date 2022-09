El PSOE apuesta por la estabilidad

Por otra parte, el PSOE advirtió este jueves que «no jugará a la inestabilidad» en Cataluña tras la crisis desatada en el Gobierno autonómico El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, recriminó tanto a Esquerra como a Junts «dar alas a sus obsesiones particulares» y poner en peligro el Ejecutivo catalán. López hizo un llamamiento a «reconducir la situación» porque de lo que menos requiere el momento actual, a su juicio, es de «inestabilidad». Según el dirigente del PSOE, la decisión del presidente catalán de cesar a su vicepresidente, de Junts, es «la máxima expresión del conflicto que viven las formaciones independentistas».

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, también reprochó a los miembros del Gobierno catalán la «irresponsabilidad» de la que, según él, están haciendo gala. El exministro de Sanidad echó en cara a los miembros del Ejecutivo autonómico que «están actuando de forma egoísta». La incógnita que se cierne ahora sobre la política catalana pasa por saber si el PSC apoyará a Aragonés para que el dirigente de ERC permanezca en el poder y evitar así un adelanto electoral. Una cuestión que provocó que López se pusiese este jueves de perfil ante esta pregunta: «Yo no he dicho eso, he dicho que la inestabilidad no es buena en este momento».