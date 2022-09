La reunión estuvo rodeada de polémica porque Ayuso rechazó comparecer en rueda de prensa con Calviño. La ministra dijo no saber la razón. «No sé si tiene miedo, tiene vergüenza o si no quiere explicar el destino de esos 2.000 millones que se han transferido a la Comunidad», señaló. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, tachó de «inapropiadas» esas declaraciones de la vicepresidenta y señaló que «lo importante era la reunión para hablar de los fondos europeos que van a venir y que pueden beneficiar a los madrileños, y no tanto que se quisiera hacer una rueda de prensa».