Cs reprocha a Calviño su «triunfalismo»

Por su parte, en su intervención, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha emplazado a la vicepresidenta económica a aceptar su propuesta de desgravar en el IRPF parte del encarecimiento de las hipotecas --una propuesta rechazada por PSOE, Unidas Podemos y tampoco aceptada por el PP--, y le ha reprochado su «triunfalismo», «como si fueran los mejores», cuando las familias están «angustiadas».

Calviño ha replicado que ante el problema del encarecimiento de las hipotecas en el Ejecutivo no son «de hablar, sino de hacer», y que por ello están «trabajando con el sector financiero para encontrar mecanismos que permitan aliviar la situación de las familias que no se han acogido a hipotecas de tipo fijo o no quieren cambiar de variable a fijo».