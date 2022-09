García Cabrera ha denunciado que ese «lawfare» se ha traducido en una absoluta «indefensión» porque no se les ha permitido combatir en «igualdad de armas», poniendo como ejemplo que Villarejo aún no ha podido acceder a sus archivos personales (los originales de sus agendas y audios), los mismos que se usan como «prueba de cargo». «Esto no es un juicio esto es simplemente un pelotón de fusilamiento», ha lamentado.

«Proyecciones especulativas»

Con todo, el letrado ha reducido el caso Villarejo a presuntos delitos de revelación y descubrimiento de secretos, pero no «secretos sensibles», sino datos que se encontrarían en su mayoría disponibles en «fuentes abiertas», accesibles para «cualquier detective privado».