El presidente Pere Aragonès durante un acto en Nueva York el pasado día 21 de septiembre Generalitat

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afronta a partir de este martes y hasta el viernes el segundo debate de política general en el Parlamento, desde su investidura en mayo del 2021. Como la del año pasado, la cita llega marcada por la tensión entre los dos socios del Gobierno, ERC y Junts. El pleno en la Cámara catalana servirá para calibrar cómo está la coalición independentista, después de que los junteros amenazaran con la ruptura, y para ver con cuántos apoyos cuenta el Ejecutivo para aprobar los presupuestos autonómicos. El año pasado lo hizo con los comunes, que vuelven a ofrecerse como salvavidas del Ejecutivo catalán.

En Comú Podem tiene sintonía con ERC en materia económica y también en clave de resolución del conflicto. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, presionó este lunes al Gobierno central para que la reforma del delito de sedición forme parte de los acuerdos de la próxima reunión de la mesa de diálogo, que está previsto que se celebre antes de final de año.

ERC y Junts habían rebajado la tensión en los últimos días, pero en la víspera del debate volvieron a la carga. Los republicanos instaron a los de Puigdemont a reforzar el Gobierno y les advirtió de que no es el momento de desestabilizar la Administración autonómica. En ERC creen que Junts no acabará saliendo del Gobierno, porque entienden que si lo hace, el partido de Puigdemont y Borràs se romperá. En Junts, mientras, insistieron en recordar que la amenaza de dinamitar la coalición no se ha aparcado y sigue vigente. Los posconvergentes acusan a Pere Aragonès de no haber cumplido el pacto de legislatura. «Con este Govern no se avanza hacia la independencia», afirmó Laura Borràs, días atrás en el diario Ara.