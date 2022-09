Pero la vicepresidenta segunda sigue mirando a largo plazo porque su idea es apostarlo todo a las elecciones generales, de manera que Sumar no se presente a la autonómicas y locales para no desgastar la marca en unos comicios con malas expectativas de Unidas Podemos, o la nueva marca bajo la que se presenten. Desde Podemos insisten sin embargo en que Díaz debe acelerar y aclarar ya si pretende o no que la marca Podemos desaparezca.

Ni con un grupo propio

El exvicepresidente segundo asegura que tras su salida del Gobierno se ha retirado de la política. Pero lo cierto es que, a través de su programa, seguido masivamente por los simpatizantes de Podemos, sigue tratando de marcar el paso a la formación morada y a Yolanda Díaz, a la que él mismo señaló como su sucesora en la candidatura a las elecciones generales. Cuando hizo esa apuesta, sin embargo, Iglesias no contaba con que la ministra de Trabajo no se limitaría a encabezar el cartel del partido, sino que desarrollaría su propio proyecto político con una vocación transversal que trasciende el espacio político de Podemos.