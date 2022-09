El «gran follón» del impuesto de patrimonio

Por otra parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado este viernes al PSOE de «montar un follón» a raíz de la decisión de Juanma Moreno de eliminar en Andalucía el impuesto de patrimonio cuando el propio Gobierno socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió en el 2007. Dicho esto, ha recalcado que el objetivo debe ser acabar con la pobreza y ha afirmado que él no conoce «ningún país que persiga la riqueza», un día después del anuncio del Gobierno de que habrá un impuesto a las grandes fortunas.

En la inauguración de la tercera edición de TALEÑT, Feijoo ha asegurado que no es «inteligente» que se «criminalice» a las empresas porque no son solo sus propietarios sino «el conjunto de la plantilla que las forman». Tras resaltar que las empresas deben ser «claves» para la recuperación, ha señalado que él no conoce ningún país al que le vaya bien si a sus empresas no les va bien.