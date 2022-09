Dolores Delgado junto a Álvaro García Ortiz, su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado. J.J.Guillén | EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo uso de su prerrogativa en los nombramientos de la cúpula fiscal con la designación de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo, para la jefatura de sala de la Fiscalía Togada (militar) del Tribunal Supremo. Pese a que una mayoría de los 12 integrantes del Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor, votaron en contra de la elección de Delgado, García Ortiz hizo caso omiso y promocionó a su compañera frente a los 19 aspirantes al cargo, algunos con mejor escalafón y currículo que la nominada.

A menos de dos meses de cumplir los 60 años, Delgado logró acceder así a una de las plazas más demandadas por la carrera fiscal. Se trata de un órgano de la Sala de lo Militar que cuenta con dos fiscales jefes, un civil y un militar, pero en el que solo figura el uniformado a efectos de concursar cada cinco años, ya que el primero no ve sometido su puesto a escrutinio. «Es una bicoca para cualquiera», afirma un fiscal del Supremo.

No es casualidad que hasta 20 funcionarios con Delgado se hayan postulado para acceder a este sillón. Delgado anunció su dimisión en julio por motivos de salud (fue operada de la columna vertebral) y pidió su reingreso en la carrera, pero no para volver a la Audiencia Nacional, donde tienen su plaza, sino para promocionar al Supremo como fiscala de sala. El camino largo que ha tenido que recorrer la fiscala llega después de que el Gobierno no lograra sacar adelante en marzo una enmienda en la tramitación parlamentaria de la ley concursal, una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del ministerio público.