«Del voto particular me preocupa cómo y de qué manera un órgano constitucional (en referencia al CGPJ), que debería ser prudente, es capaz de escribir cosas que objetivamente no son ciertas, emite opiniones frívolas o no rigurosas. Las críticas son absolutamente exacerbadas. El voto tenía la finalidad de socavar cualquier nombramiento que se produjera. Estoy seguro de que volverán los ataques personales o irán a más», auguró el anterior jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, el laboratorio jurídico de la institución y mano derecha de Delgado durante dos años y medio.

Para evitar esta vinculación al Gobierno no solo desde una parte del CGPJ, sino también desde «poderes mediáticos», García Ortiz reiteró que se siente «libre, independiente y autónomo» para cumplir con su mandato y recordó que una vez nombrado por el Ejecutivo este no le puede cesar del cargo. «Soy fiscal de carrera desde hace 24 años y lo tengo muy claro: nunca aceptaré presiones. Ahora soy el escudo de toda la carrera fiscal para evitarlas. El Gobierno no puede meter mano en los procedimientos penales. No puede hacerse. De ninguna de las maneras», advirtió el fiscal como aviso a navegantes.