Comunicación de la sentencia

El Cuco, según su defensa, «vio vulnerados sus legítimos derechos en el momento en el que acudió a declarar», asegurando que «la comunicación al letrado el día del dictado de la sentencia no supone que el acusado conociere el sentido de la sentencia y más aún su firmeza»; esgrimiendo que «quien ha sido enjuiciado conserva su ulterior derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y está excluido de la obligación de prestación de juramento o promesa de decir verdad».

Pero frente a ello, la abogada de la familia de Marta del Castillo alega en su impugnación de dicho recurso de apelación que las expresiones manifestadas por la jueza Olga Cecilia Simón durante el juicio celebrado el pasado mes de mayo contra el Cuco y su madre, por el delito de falso testimonio por el que finalmente fueron condenados, «en ningún caso suponen ninguna animadversión» hacia los inculpados, según ha explicado ella misma a Europa Press, exponiendo que la magistrada hablaba de hechos ya acontecidos y que tal extremo «no supone prejuzgar el fondo del asunto» sometido a juicio por el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla.