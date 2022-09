Además, este miércoles han concretado la necesidad de buscar «amplias mayorías» entre los elegidos y los integrantes del bloque conservador se han citado para el próximo miércoles para una nueva reunión, un día antes del pleno que celebrará el CGPJ y en el que no se llegará casi seguro a un acuerdo para votar a los candidatos definitivos.

En un comunicado, los integrantes del sector progresista señalaron que sus interlocutores no están en condiciones ahora mismo de presentar candidatos ni que deban hacerlo antes del pleno del jueves 29 de septiembre. También revelaron que no ha sido posible fijar una fecha para un nuevo encuentro entre las partes. Por este motivo, concluyen, no se hacen responsables de la «dilación» que se está produciendo en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional.