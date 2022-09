Según la madre, al día siguiente la escuela le confirmó los hechos, pero responsabilizó a la empresa de autobuses Plana, la misma encargada del transporte en el caso que ha salido a luz esta semana, que entonces prometió que revisaría los protocolos para que los hechos no se repitieran.

«Siento rabia. Fuimos discretos y no denunciamos, queríamos encontrar una solución y que la niña lo superara. Me prometieron que no volvería a ocurrir, no cuesta nada mirar el autobús», ha lamentado la madre al hablar de la repetición del «olvido».