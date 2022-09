Así, la dirigente jeltzale ha afirmado que «seguro que es buen juez» y que «ha adoptado esa decisión basado en alguna ley», pero se ha preguntado «¿dónde quedan los derechos lingüísticos de la sociedad en un país que, reconocido por la ley, debe ser bilingüe?».

En este sentido, ha asegurado que «en este país no hacemos leyes contra los trabajadores, no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, sino que hablamos del bienestar de la sociedad y de la defensa de una lengua que no está agonizando pero solo hablamos aquí».