«Guerras en solitario»

Page tampoco comparte los ataques del presidente del Gobierno y de varios ministros al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, al que tachan de «insolvente». «Yo, de Feijoo, al que conozco bastante, tengo un buen concepto en lo político y en lo personal, al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública», sostuvo Page. «No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado», señaló. «Yo juzgo a las personas, me da igual si representan al PP», se reafirmó ayer ante la prensa.

Las declaraciones de Page causaron un profundo malestar en el PSOE, que considera que no tiene sentido «hacer guerras en solitario» El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el partido está unido ante un PP que se dedica a «poner zancadillas» al Gobierno. Y la portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, negó discrepancias en torno a las alianzas de Sánchez y aseguró que el PSOE está «fuerte y unido» para salir a ganar las próximas elecciones autonómicas. Precisó que en la reunión que mantuvieron este sábado en Zaragoza los secretarios generales de las distintas federaciones con Sánchez, todos tomaron la palabra para repetir ese mismo mensaje de fuerza y unidad de cara a los próximos comicios.