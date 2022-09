«Tengo 61 años, llevo 18 años en la cárcel pero España no acepta los 15 que estuve en Francia, luego parece que solo llevo tres. Treinta años me quedan, ¿con 90 años voy a salir, eso es lo que me propone la justicia española?», ha indicado Anboto dirigiéndose al fiscal. Y ha añadido: «Ya va siendo hora de que cerremos realmente lo que ha ocurrido y de que podamos entendernos, de que podamos hablar, de que podamos mirarnos a la cara y de que se pueda decir alto y fuerte que aquí se ha torturado y se ha utilizado la tortura como método para luchar contra ETA».

Contradicciones y errores

Anboto, que acumula ya numerosas condenas de centenares de años de cárcel por parte de la Audiencia Nacional tras su entrega por Francia en el 2019, negó en la primera jornada de la vista, este lunes, su participación en este intento de atentado, que resultó frustrado ya que los policías nacionales desactivaron el artefacto explosivo del coche bomba.