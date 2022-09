Las mediciones de gases son constantes en Puerto Naos. SANTIAGO GARRIDO

Casi todas las referencias a Puerto Naos (Los Llanos), en la costa oeste de La Palma, entre Tazacorte y Fuencaliente, hablan de un «pueblo fantasma». Es un símil fácil, pero acertado, porque efectivamente no hay ni un alma en sus calles. Y eso, que de por sí impacta, lo hace aún más al tratarse de uno de los tres principales puntos turísticos de la isla.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Tiene un hotel de más de mil camas que aún no se ha podido estrenar, y otras tres mil más sin poder usar. Unos mil vecinos censados, cerca de cien empresas y una enorme población flotante que ha desaparecido por completo desde hace un año. Y eso que, pese a la cercanía, hasta aquí no llegó la lava. No hay nada destruido. Pero la elevada concentración de gases (las mediciones son constantes), sobre todo de CO2, crean un escenario «incompatible con la vida», como explicaba esta semana un técnico de seguridad del Cabildo.

Mueren con frecuencia aves y otros animales que se acercan a determinados puntos. Es zona de exclusión, con acceso cerrado y vigilado, y solo se puede acceder en casos especiales, bajo estricto control y medición de gases, acompañados de personal especializado. Esta semana, por ejemplo, reabrieron los locales de la familia Castro, tres hermanos que llevan toda su vida junto al paseo y que ahora quieren emprender en otro lugar.