Oposición al indulto

El partido morado se opuso además a un posible indulto del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación en el caso de los ERE. «Podemos nació para acabar con peores prácticas del bipartidismo», afirmó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, añadiendo que la prerrogativa del indulto «no puede ser utilizada para este tipo de cosas».

Tres votos sobre la OTAN

Pero aún más evidentes fueron las discrepancias en torno a un asunto en el que no se esperaban tantos problemas. La votación sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN hizo que el Gobierno de coalición se partiera no en dos, sino en tres. Podemos se abstuvo en la votación, que salió adelante con apoyo del PP, mientras que los diputados de Izquierda Unida votaron en contra, con la excepción del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se abstuvo. Así, el Gobierno de coalición completó todas las posibilidades al votar sí el PSOE, no IU y abstención Podemos.