- Y pese al panorama que dibuja, ¿sigue sosteniendo que acabarán juntos la legislatura?

- El PSOE quiere tener un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas. Y eso es incompatible con no derogar la 'ley mordaza' o no aprobar la de vivienda. El PSOE tiene un electorado progresista que no lo entiende. Y este es el mismo presidente que ha anunciado algo que no podría ser más podemita, el impuesto a las eléctricas y la banca.

- Se felicitan de que Sánchez está asumiendo su discurso, ¿pero eso no les perjudica electoralmente?

- Es difícil de evaluar. Lo que sí tenemos que pedirle al presidente es, además de discurso, hechos. Me gusta escucharle decir que el PP se debe a una minoría muy poderosa. Entonces, ¿por qué no ponemos un límite a las hipotecas?