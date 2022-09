Quince de las sentencias inciden en que para condenar por dolo eventual tiene que haber «datos externos que resulten observables y verificables empíricamente». Algo, que, entienden las magistradas discrepantes, no se ha producido. Otros seis fallos insisten en que no cabe la condena cuando los jueces llegan a una «inferencia irrazonable» o a «inferencias no concluyentes por excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas», como sería el caso de zanjar que Griñán tenía que conocer, por el cargo que ostentaba, que el dinero no estaba llegando a sus fines. Las últimas seis resoluciones recalcan que las sentencias no pueden basarse en «inferencias excesivamente abiertas, débiles o imprecisas» como las hechas por el Audiencia de Sevilla y el Supremo, al dar un «salto al vacío» desde la prevaricación a la malversación al asumir que Griñán, por su puesto, conocimientos y la existencia de informes tenía que saber que otras personas iban a malversar el dinero de los ERE.