Fuentes del Partido Popular subrayan que esta propuesta es la misma que Alberto Núñez Feijoo propuso en el plan económico que remitió a Sánchez el pasado mes de abril, y recuerdan que este planteamiento fue «tildado de populista» por el Gobierno, a pesar de que el PSOE apoyó después esta medida en el País Vasco y que Podemos la pide ahora en Madrid.

Argumenta el principal partido de la oposición que Sánchez no debería descartar sus planteamientos solo porque no sean los de su Gobierno. Los populares consideran «imprescindible» que se devuelva a la ciudadanía el exceso de 22.000 millones de recaudación para aliviar la inflación, y que estos recursos no estén «al servicio del Gobierno más grande y caro de la historia».