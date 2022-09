Laura Borràs y Carles Puigdemont, el pasado mes de junio durante del congreso de Junts, entre Jordi Turull, secretario general del partido, y Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, en Argelès-sur-Mer, en Francia David Borrat | EFE

El Gobierno catalán pende de un hilo y los dos socios ya buscan la forma de culpar al otro de la ruptura. Junts carga contra Pere Aragonès, al que acusa de incumplir el pacto de legislatura, lo que ya es motivo que pueda justificar su salida del Ejecutivo, mientras que el presidente de la Generalitat y ERC descargan la responsabilidad en la división que hay en Junts, a la que acusan de jugar un doble papel al mismo tiempo: gobierno y oposición.

La expresidenta del Parlamento, Laura Borràs, lidera el sector de su partido que quiere romper ya con ERC. Hay un componente personal -no perdona que los republicanos apoyaran su suspensión como presidenta del Parlamento-, pero también estratégica: la de que quienes consideran que Junts corre riesgo de seguir perdiendo posiciones, de la mano de una ERC cada vez más alejada del unilateralismo y que hasta se atreve a no participar en la manifestación independentista de la Diada. Junto a Borràs, rema en el mismo barco rupturista el expresidente Puigdemont. «Las opciones de salir del Gobierno dependen de que ERC cumpla el pacto que suscribió con Junts», afirmó este viernes el vicepresidente y portavoz de la formación nacionalista, Josep Rius, cargando la presión sobre los republicanos. «Tenemos la sensación de que de momento ERC solo está cumpliendo el pacto con el PSOE», remató. Era su respuesta a la conferencia del jueves del presidente de la Generalitat en la que señaló directamente a Junts. Aragonès pidió a sus socios resolver sus debates internos y dejar al Gobierno catalán trabajar «sin ultimátums».

Profunda división

Rius negó que haya división en el seno posconvergente. Pero la hay y profunda. Hasta el punto que una parte, la pragmática, no solo es partidaria de mantenerse en el Ejecutivo, sino que el consejero de Economía, Jaume Giró, incluso ha abierto negociaciones con el PSC para aprobar los Presupuestos. Este sector, con Giró y la consejera Alsina a la cabeza, con el apoyo externo del expresidente Mas, que no es del partido, pero mantiene influencia sobre los junteros que proceden de Convergència, está apretando para que no se rompa el Gobierno. Al menos hasta las municipales.