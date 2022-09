Esto es procurar que se alcance el más amplio acuerdo y respaldo mayoritario de los magistrados, que la selección de los candidatos se lleve a cabo tras un profundo examen de sus currículos y que estos sean magistrados del Tribunal Supremo.

Los conservadores también han solicitado que no se lleven al pleno del CGPJ los nombramientos si no hay un consenso previo en el seno de los respectivos grupos, si bien los vocales no han llegado a un acuerdo en estos puntos.