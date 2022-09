En la bancada socialista no gustaron las declaraciones de Hispán sobre el caso de los ERE. El parlamentario Sergio Gutiérrez señaló al PP y criticó que «trajeran debates que no tienen nada que ver» con el debate internacional mantenido en una Cámara Baja prácticamente vacía. «Manda cuajo que utilicen este debate tan serio para hablar de los ERE, para hablar de la condena injusta de un presidente que no se ha llevado ni un euro cuando su partido ha sido condenado del caso Bárcenas», expresó Gutiérrez.

En la cara internacional de su discurso, plasmó la defensa de los valores europeos y el rechazo al discurso anti OTAN que capitanearon Podemos, Bildu y BNG, únicas formaciones que se abstendrán o votarán en contra de la proposición de los países noreuropeos. «Aquellos que defendemos al pueblo no podemos ser equidistantes con quienes invaden un pueblo y con los pueblos invadidos», se refirió, para preguntar además, en base a las acusaciones de belicismo de la Alianza: «¿Los pueblos de Suecia y Finlandia piden su ingreso porque de la noche a la mañana les ha dado un aire belicista o para defenderse?».