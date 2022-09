La réplica de Sánchez se ha limitado a aclarar que el Gobierno han movilizado 30.000 millones de euros, lo que supone 2 puntos del PIB nacional, hasta el 31 de diciembre y ha asegurado que estas medidas van a extenderse durante «todo el tiempo que dure esta crisis». Asimismo, destacó nuevamente su compromiso «con la clase media trabajadora».

Rufián ha advertidoque, de no adoptarse esta propuesta, la derecha podría «arrasar» en las próximas citas electorales de mayo y diciembre del año que viene. Posteriormente, en los pasillos del Congreso, ha desvelado que la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Trasnformación Digital, Nadia Calviño, le dijo que iba a «estudiar» la propuesta, aunque el portavoz de ERC piensa que la ministra «cree demasiado en la buena fe de los bancos».

Inflación moderada

Desde las bancadas de la oposición, PP y Vox han preguntado a la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño sobre el estado de la inflación. Por parte de la formación azul, el parlamentario Carlos Rojas le ha pedido a que se disculpe por haber calificado como «transitoria» la inflación el año pasado y le ha invitado a «empezar a dialogar y a gobernar», y «a dejar de pelearse» entre los ministros porque «los Perte se están desmoronando»

Más contundente se mostró Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox, en su intervención. Criticó que Calviño pudiera llegar a defender «la fortaleza de la economía española», una «marcianada» que demuestra, a su juicio, el «desapego» del Gobierno con los problemas de la ciudadanía, que a su juicio, vive «el peor momento en 50 años», con datos que únicamente era posible ver «en las noticias de los países del tercer mundo».

Calviño ha respondido primero a Rojas, aclarando que «la inflación ha comenzado a moderarse», y que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo (BCE) prevén que siga haciéndolo «en los próximos meses». «Esto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de los datos», ha subrayado Calviño, que cuestionó al diputado popular por su petición de negociar las medidas del PP. «¿Las propuestas del PP? ¿Qué dice, la carátula con folios en blanco que presentó el señor Feijóo hace una semana? ¿El corta pega de este lunes?», ironizó.

Con Espinosa de los Monteros fue más contundente: «Paños calientes, ninguno, pero discurso del miedo, tampoco», ha reivindicado Calviño, asegurando que los españoles «confían mucho más en este Gobierno que en sus mentiras».

La vuelta al colegio

Respecto al perjuicio de la inflación sobre las familias y la vuelta al colegio, la diputada del PP Carmen Navarro ha señalado a la ministra y portavoz del PSOE Pilar Alegría que en este comienzo de curso los estudiantes «no saben qué estudiar, los profesores no saben cómo aplicar su ley educativa (Celaá) y los padres no saben qué hacer frente a una inflación desbocada a la que su Gobierno no pone remedio».

«A la cuesta de enero se le suma ahora la cuesta de septiembre, ¿por qué no aceptan las medidas de apoyo a las familias que ha propuesto Alberto Núñez Feijoo?», ha preguntado la diputada popular.

En su réplica, Alegría ha explicado las medidas que ha adoptado el Gobierno en los últimos meses para ayudar a las familias, entre ellas la aprobación de 400 millones de euros para conceder una ayuda de cien euros mensuales adicionales a los estudiantes que tienen una beca, entre septiembre y diciembre. «El Gobierno plantea soluciones y medidas para hacer más factible la vuelta al colegio, que se debaten y aprueban en esta Cámara, pero su respuesta es siempre el no», ha acusado Alegría.

En su turno de réplica, Navarro le ha puesto un «sobresaliente» como «portavoz del insulto» y un suspenso como ministra por dicho «desamparo» a la comunidad educativa y aplicar una ley que «confunde aprobar con suspender y ha devaluado el mérito y el esfuerzo». «Pero pueden estar tranquilos porque Núñez Feijoó va a derogar una ley sectaria. Los alumnos necesitan menos adoctrinamiento y más siglo de oro y los padres necesitan que los 22.0000 millones que han recaudado de más se queden en el bolsillo del contribuyente; acepten las medidas del PP», ha zanjado.