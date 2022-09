La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. J.J.Guillen | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que ella no puede cambiar su rumbo y forma de pensar porque haya habido cambios en el PP. «Hablamos de discrepancias pero es que yo ya estaba aquí. Me hace gracia cuando me intentan cambiar el rumbo y la forma de pensar de una u otra manera porque haya habido cambios en el PP», ha señalado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y por las posibles diferencias que pueden haber entre ellos.

Ayuso ha reivindicado que lleva siendo presidenta de la Comunidad tres años y defendiendo «las mismas políticas de la misma manera». A su parecer, «no se entendería ahora que por que haya habido cambios en el partido» ella fuese distinta. «No puedo ser un producto de márketing ni una veleta que va buscando el mensaje según el momento. Todo el mundo sabe que yo estoy al servicio de España a través de Madrid y lo digo siempre: a través de Madrid. Este es mi sitio», ha declarado, al tiempo que ha defendido que se deja «la vida por la Comunidad».

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que «si en la historia del PP a veces hay cambios, hay marejadas», ella tiene claro que su primera obligación está «como responsable público y luego también como dirigente popular». En todo caso, ha remarcado que las diferencias con el actual líder del PP «afortunadamente» son «las mínimas» y en «matices».